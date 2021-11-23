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В России предложили изменить порядок получения медсправок для водителей

Полина Долганова

Общество
В России предложили изменить порядок получения медсправок для водителей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект новой процедуры получения медицинских справок для водителей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Обновленный документ предлагает определять группу риска, под которую попадают автовладельцы с наркологическими расстройствами и их признаками. Так, например, если у водителей будут видны следы уколов, их будут отправлять на полное обследование и анализ, минуя при этом экспресс-анализ мочи.

Аналогичный порядок коснется и водителей с повышенной потливостью, сонливостью, тремором рук и другими характеристиками. При этом для полного обследования нарколог должен будет выявить у пациента одновременно три признака наркологического расстройства, пишет «Коммерсантъ».

С 22 ноября 2019 года Минздрав хотел внести изменения в правила медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители за счет повышения объема проходимых исследований. Планы ведомства вызвали ажиотаж среди автовладельцев. В результате из-за ожидаемого роста стоимости прохождения водительской медкомиссии в диспансерах образовались огромные очереди.

В 2020 году появилась информация о подготовке Минздравом проекта изменений в порядок медосвидетельствования для автовладельцев. Положения документа обязывали сдавать анализы для диагностики употребления спиртного при получении медсправки только в том случае, если нарколог зафиксирует соответствующие симптомы заболевания.

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