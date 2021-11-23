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В России закрыли 329 подпольных производств алкоголя за год

Полина Долганова

Общество
В России закрыли 329 подпольных производств алкоголя за год
Фото: Пресс-служба МВД России

За текущий год в России закрыли 329 подпольных производств по изготовлению алкоголя, а из незаконного оборота изъяли более 665,3 тысячи декалитров алкогольной продукции. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, за год в стране также выявили 51 организованную группу, которая изготавливала алкоголь не незаконных основаниях, и 52,5 тысячи лиц, которые совершили правонарушения в этой сфере.

Всего с января по сентябрь было зафиксировано 63,3 тысячи «алкогольных» правонарушений. Из них 39,5 приходятся на нарушения правил торговли, 1024 — на нарушения условий лицензии, 1324 — на отсутствие маркировки, 277 — на выпуск продукции с поддельной маркировкой и 259 — на незаконное использование товарного знака, пишет ТАСС.

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нелегальное производство и оборот спиртных напитков планируют разработать в профильном комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Об этом свидетельствует одобренный комитетом документ, который направили правительству РФ в понедельник, 15 ноября.

Первый заместитель главы комитета Сергей Рябухин отметил, что закон снизит стоимость изъятого суррогатного алкоголя, при которой производителя привлекают к уголовной ответственности. Он подчеркнул, что сенаторы разработают документ до конца текущего года.

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