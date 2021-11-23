Петр Бирюков: Более 90 километров поврежденных при ДТП барьерных ограждений отремонтировали в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

В 2021 году более 90 километров барьерных ограждений, которые были повреждены в ДТП, отремонтировали на дорогах Москвы. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, использование барьерных заграждений снижает степень тяжести последствий при ДТП. Их ремонт является одним из важных направлений работы дорожных служб.

Бирюков уточнил, что чаще всего ремонтные работы проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградский проспект, Ленинградское и Киевское шоссе и проспект Мира.

Отмечается, что время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до двух часов. Время зависит от степени протяженности участка.

— В столице в связи с высокой скоростью автомобилей используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час, прежние справлялись с нагрузкой до 3,5 тонны, — рассказал заместитель мэра.

До этого, 18 ноября, Петр Бирюков сообщил, что столичный парк коммунальной техники полностью подготовлен к зимнему сезону. По его словам, был проведен осмотр коммунальной техники. В проверке состояния техники, готовности автомобильных баз и бытовых городков принимали участие специальные комиссии.