Заммэра Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве патриотического волонтерства

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Патриотические добровольцы в Москве являются одними из самых масштабных направлений волонтерства. Так, например, с начала текущего года почти миллион жителей столицы посвятили себя бескорыстной помощи. Они потратили на нее порядка 15,5 тысяч часов.

Добровольцы участвовали в таких мероприятиях, как «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика» День Государственного флага Российской Федерации и многих других. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне. Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт, — передает ее слова официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что с 3 по 9 мая к штабу по встрече ветеранов присоединились порядка 200 волонтеров. Их обязанностью было встречать ветеранов, которые пребывали в Москву на празднование Дня Победы. Добровольцы встречали их на вокзалах и в аэропортах, сопровождали к местам проживания, а после — помогали доехать обратно.

На акции «Линия памяти» хранителями огня стали около 100 москвичей. Добровольцы зажигали и поддерживали в течение дня горение 1418 свечей — именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Также около 300 волонтеров участвовали в XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Они, в частности, координировали работу пресс-центра и помогали гостям фестиваля занять места на трибунах.

У каждого добровольца своя история. Так, Екатерина Кузнецова учится на фельдшера скорой помощи, а к волонтерскому движению присоединилась в 2019 году, став одним из хранителей парка «Зарядье».

— Я была тимлидером. Это такой же волонтер, просто с большим опытом, который всегда может посоветовать, помочь, подбодрить. На акции мы раздавали участникам воду. Здесь важно не только четкое выполнение своих функций, но и поддержка всех, кто пришел: кому-то что-то подсказать, принести, — делится она.

Волонтер Алексей Мирющенко провел в добровольческих сменах почти 300 часов.

— Уже пять лет мы с женой являемся и волонтерами, и тимлидерами. Нам интересны все события, однако самое запоминающееся — это «Линия памяти». Подобные акции позволяют не забывать подвиг миллионов людей, отдавших жизни за наше мирное будущее, — рассказывает Алексей.

Студент Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Бакланов тоже является добровольцем.

— Мне захотелось быть причастным к Дню Победы, а тут еще выпала уникальная возможность встретить ветеранов, пообщаться с ними. Нашей основной задачей было обеспечить их максимально комфортное пребывание в Москве, подарить внимание и заботу, — вспоминает молодой человек.

Стать волонтером на городском мероприятии или принять участие в проекте ресурсного центра «Мосволонтер» может любой желающий. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте mosvolonter.ru, а затем зарегистрироваться на конкретную акцию. Информация об актуальных мероприятиях находится в разделе «События».