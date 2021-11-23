Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заммэра Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве патриотического волонтерства

Виктория Храменкова

Город
Заммэра Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве патриотического волонтерства
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Патриотические добровольцы в Москве являются одними из самых масштабных направлений волонтерства. Так, например, с начала текущего года почти миллион жителей столицы посвятили себя бескорыстной помощи. Они потратили на нее порядка 15,5 тысяч часов.

Добровольцы участвовали в таких мероприятиях, как «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика» День Государственного флага Российской Федерации и многих других. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне. Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт, — передает ее слова официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что с 3 по 9 мая к штабу по встрече ветеранов присоединились порядка 200 волонтеров. Их обязанностью было встречать ветеранов, которые пребывали в Москву на празднование Дня Победы. Добровольцы встречали их на вокзалах и в аэропортах, сопровождали к местам проживания, а после — помогали доехать обратно.

На акции «Линия памяти» хранителями огня стали около 100 москвичей. Добровольцы зажигали и поддерживали в течение дня горение 1418 свечей — именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Также около 300 волонтеров участвовали в XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Они, в частности, координировали работу пресс-центра и помогали гостям фестиваля занять места на трибунах.

У каждого добровольца своя история. Так, Екатерина Кузнецова учится на фельдшера скорой помощи, а к волонтерскому движению присоединилась в 2019 году, став одним из хранителей парка «Зарядье».

— Я была тимлидером. Это такой же волонтер, просто с большим опытом, который всегда может посоветовать, помочь, подбодрить. На акции мы раздавали участникам воду. Здесь важно не только четкое выполнение своих функций, но и поддержка всех, кто пришел: кому-то что-то подсказать, принести, — делится она.

Волонтер Алексей Мирющенко провел в добровольческих сменах почти 300 часов.

— Уже пять лет мы с женой являемся и волонтерами, и тимлидерами. Нам интересны все события, однако самое запоминающееся — это «Линия памяти». Подобные акции позволяют не забывать подвиг миллионов людей, отдавших жизни за наше мирное будущее, — рассказывает Алексей.

Студент Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Бакланов тоже является добровольцем.

— Мне захотелось быть причастным к Дню Победы, а тут еще выпала уникальная возможность встретить ветеранов, пообщаться с ними. Нашей основной задачей было обеспечить их максимально комфортное пребывание в Москве, подарить внимание и заботу, — вспоминает молодой человек.

Стать волонтером на городском мероприятии или принять участие в проекте ресурсного центра «Мосволонтер» может любой желающий. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте mosvolonter.ru, а затем зарегистрироваться на конкретную акцию. Информация об актуальных мероприятиях находится в разделе «События».

Читайте также:
Волонтеры Москва добровольцы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте