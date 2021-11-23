Для пожилых москвичей подготовили цикл онлайн-лекций ко Дню домашних животных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Проект «Московское долголетие», совместно со столичным Комитетом ветеринарии, подготовил марафон онлайн-лекций, который начался на Youtube-канале проекта. В рамках марафона. Об этом рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

По его словам, проект был подготовлен специально для представителей старшего поколения, потому что они должны соблюдать домашний режим. Такие онлайн-лекции не только помогут пожилым людям скрасить их досуг, но и расскажут им много нового об уходе за домашними питомцами.

В течение недели ветеринары из государственных клиник, поделятся с владельцами питомцев полезными советами о том, как поддержать здоровье домашних животных и сделать их жизнь комфортнее и счастливее. Всего предусмотрено три видеоурока, один из которых уже доступен для просмотра.

В первом видеоуроке ветеринар и грумер ветеринарного участка «Рублевский» Марина Евтеева расскажет о том, как правильно ухаживать за питомцем: как стричь ему когти, вычесывать и купать. Второй видеоурок расскажет об экзотических домашних животных, а третий будет полностью посвящен теме здоровья домашних животных.

Подробнее с описанием лекций можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что власти Москвы работают над проектом общей электронной базы для всех приютов бездомных животных, в которой будут собраны анкеты всех собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов. Отмечается, что такая база существенно упростит документооборот и составление отчетности сотрудниками приютов.