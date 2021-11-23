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Пункты сбора старой электрической техники откроют в столице

Виктория Сикерина

Город
Пункты сбора старой электрической техники откроют в столице
Фото: Pexels
Россия, Москва, Остаповский проезд Карта всех событий

Переработка вышедших из строя электронных и электрических приборов станет доступной в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что пункты сбора техники предложили организовать в городском правительстве.

— В рамках соглашения инвестор реализует проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации. Извещение о реализации проекта государственно-частного партнерства опубликовано на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: здесь в течение 45 дней можно ознакомиться с условиями концессии, — заявил заммэра.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что в рамках реализации проекта город подпишет соглашение с инвестором на 20 лет. После этого различные объекты в Москве перепрофилируют под пункты сбора техники. Полученные от горожан приборы будут отправлять на перерабатывающие заводы.

— Город передаст инвестору пустующие объекты капитального строительства, расположенные в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация этого проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, — сказал глава ведомства.

15 ноября отмечался Международный день вторичной переработки. В этот день Департамент транспорта Москвы рассказал, в какие пять точек, открытых на территории города, горожане могут принести батарейки, телефоны и другую неисправную технику и ненужные вещи.

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