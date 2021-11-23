Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

IT-специалист рассказал, зачем нужны суперкомпьютеры и что они могут

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
IT-специалист рассказал, зачем нужны суперкомпьютеры и что они могут
Фото: Pelagiya Zamyatina

Суперкомпьютеры позволяют обучать нейросети намного быстрее современных способов, сокращая срок обучения с нескольких лет до пары месяцев, а также помогают решать задачи из совершенно разных областей жизни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления IT и разработки Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Бирюков.

— В настоящее время суперкомпьютеры необходимы в основном для задач, связанных с обработкой больших объемов данных. Так, суперкомпьютеры позволяют производить обучение новых нейросетевых моделей, которое без применения вычислительных кластеров уровня суперкомпьютера занимало бы не месяцы, а годы, — сказал он.

Также сверхвычислители применяются для задач компьютерного моделирования сложных физических, химических и других процессов. Решаются задачи из совершенно разных областей: от генетики, где такие кластеры используются для расшифровки генома, до обработки естественного языка, где обучают искусственный интеллект, который может осуществлять продвинутую обработку речи человека и генерацию ответов на вопросы.

— Можно сказать, что следующим принципиальным шагом развития вычислительных кластеров может стать применение квантовых вычислений, однако это будут уже совершенно другие аппаратные комплексы, — заключил Бирюков.

Читайте также:
Компьютеры эксперты Технологии
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте