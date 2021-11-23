IT-специалист рассказал, зачем нужны суперкомпьютеры и что они могут

Фото: Pelagiya Zamyatina

Суперкомпьютеры позволяют обучать нейросети намного быстрее современных способов, сокращая срок обучения с нескольких лет до пары месяцев, а также помогают решать задачи из совершенно разных областей жизни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления IT и разработки Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Бирюков.

— В настоящее время суперкомпьютеры необходимы в основном для задач, связанных с обработкой больших объемов данных. Так, суперкомпьютеры позволяют производить обучение новых нейросетевых моделей, которое без применения вычислительных кластеров уровня суперкомпьютера занимало бы не месяцы, а годы, — сказал он.

Также сверхвычислители применяются для задач компьютерного моделирования сложных физических, химических и других процессов. Решаются задачи из совершенно разных областей: от генетики, где такие кластеры используются для расшифровки генома, до обработки естественного языка, где обучают искусственный интеллект, который может осуществлять продвинутую обработку речи человека и генерацию ответов на вопросы.

— Можно сказать, что следующим принципиальным шагом развития вычислительных кластеров может стать применение квантовых вычислений, однако это будут уже совершенно другие аппаратные комплексы, — заключил Бирюков.