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Здание спортивной школы «Молния» отремонтируют в Дмитровском районе

Евгений Белоусов

Город
Здание спортивной школы «Молния» отремонтируют в Дмитровском районе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Лобненская улица, 13А Карта всех событий

Капитальный ремонт планируется провести в здании спортивной школы олимпийского резерва № 70 «Молния» на Икшинской улице. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Одноэтажное здание спортивной школы было построено в 1961 году по индивидуальному проекту.

В здании будут заменены металлические оконные отливы на фасаде. Кроме того, планируется обновить кровлю над крыльцом главного входа. Внутри школы восстановят стены и потолки. В раздевалках, душевых, коридорах и санузлах уложат керамогранитную плитку, а в спортивных залах — пол из шпунтованной доски. Кроме того, будет проведена полная внутренняя отделка всех помещений.

— Запланированы как внешние, так и внутренние работы, в том числе ремонт системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения, — передает слова Леонова официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что работы по капитальному ремонту в здании Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького начнутся летом следующего года. При этом уточняется, что во время ремонта театр будет продолжать работать. Директор театра отметил, что перечень работ в рамках ремонта он обсудит с архитектором Владимиром Кубасовым, который проектировал здание и принимал участие в его строительстве.

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