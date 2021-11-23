Антикварный салон пройдет в Гостином дворе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Выставочный комплекс Гостиный Двор с 24 по 28 ноября приглашает москвичей и гостей столицы в Антикварный салон.

В рамках форума аукционный дом «12й стул» проведет выставку, посвященную историческим предметам и антикварному оружию. Здесь будут представлены: перстень с печатью короля Франции, а также перстень-печать Фредерика, герцога Йоркского и Олбани. Особое место в экспозиции займет эскиз фигуры «Рядовой Астраханского Кирасирского полка» к картине-панораме «Бородинская битва» с подписью художника Франца Рубо. Одним из самых ценных предметов выставки станет золотое оружие «За храбрость» — казачья офицерская шашка в ножнах.

В экспозицию войдут: офицерские мундиры и кирасы; кинжалы, кортики, ножи и пистолеты разных народов и стран; знамя Союза русского народа; гравюры царских особ; подарки, преподнесенные Жукову и Андропову.

Антикварный салон совместно с программой Lifestyle представят экспозицию, которая соберет воедино мир антиквариата и наследия материальной культуры прошлого. Помимо предметов интерьера, ювелирного искусства, ретроавтомобилей и художественных работ, гостей ярмарки ждет книжная программа, подготовленная издательствами IL music/Ноократия, «Колонна», Arca, «Красный матрос», «Бум книга», «Издательство Европейского Университета», «Порядок слов».

Издательство «Колонна» представит значимые, но малоизвестные в России произведения мировой литературы последних десятилетий, а также новинки отечественной экспериментальной прозы.

Издательство «Бум Книга» — прекрасный выбор для любителя комиксов, а издательство «Арка» специализируется на книгах по искусству.

Петербургские проекты «Красный матрос» и «Порядок слов» представят репринты и книжные издания контркультурной направленности, книги по кино и театру, публицистике и гуманитарным наукам.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте салона.