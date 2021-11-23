В России за год утилизировали 17 затонувших кораблей

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Утилизация судов в рамках генеральной уборки идет ускоренными темпами. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Вместо 6 запланированных судов в этом году уже удалось поднять 17.

Она пояснила, что судно подлежит подъему, если оно препятствует безопасному судоходству или рыболовству, наносит вред окружающей среде.

— В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше. За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона — Камчатский край и Магаданскую область, — отметила Абрамченко.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в России началась генеральная уборка, которая распространяется не только на сушу, но и на водное пространство. На утилизацию затопленных кораблей выделено более миллиарда рублей.

Абрамченко также напомнила о внесении в Госдуму трех законопроектов, которые направлены на создание системы штрафов для судовладельцев, намеренно затапливающих корабли, передает «360».

Ранее спасатели определили местонахождение затонувшего в Белом море судна.