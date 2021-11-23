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«За что я мог бы ему платить»: Шепелева ввела в ступор просьба сына о карманных деньгах

Полина Долганова

Общество
«За что я мог бы ему платить»: Шепелева ввела в ступор просьба сына о карманных деньгах
Фото: instagram/dmitryshepelev

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам за советом. По словам шоумена, его старший сын Платон, который родился в отношениях с певицей Жанной Фриске, попросил отца платить ему деньги за работу. Однако телеведущий не знает, за что именно он может поощрять свое чадо.

— Ко мне подошел старший сын и аккуратно заговорил о карманных деньгах. Говорит, готов выполнять работу и нести ответственность, и за это хочет, чтобы ему платили. Мне очень понравилась его инициатива, я с радостью ее поддержал, а когда задумался, за что именно я мог бы ему платить, задумался... — написал Шепелев на своей странице в Instagram.

По его словам, Платон еще слишком маленький, чтобы гулять с собакой или следить за младшим братом. Кроме того, выполнение домашней работы и наведение в комнате порядка Шепелев расценивает как прямую обязанность сына, за которую странно платить.

Ведущий уточнил, что Платону не ставят оценок в школе. Поэтому вознаграждать сына за хорошую учебу тоже не получится.

Так, Шепелев попросил поклонников помочь ему решить этот вопрос, а также обозначить, какую именно сумму правильно давать ребенку.

Популярный шоумен и телеведущий — дважды отец. Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. А младшего наследника Тихона весной этого года родила дизайнер Екатерина Тулупова. Несмотря на занятость и востребованность в профессии, Шепелев принимает активное участие в воспитании детей. Он часто гуляет с Тихоном.

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