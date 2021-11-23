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Ремонт восьми подземных пешеходных переходов завершили в Москве за 2021 год

Виктория Сикерина

Город
Ремонт восьми подземных пешеходных переходов завершили в Москве за 2021 год
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Балаклавский проспект, 12к3 Карта всех событий

С начала 2021 года в столице отремонтировали восемь подземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что площадь работ составила свыше четырех тысяч квадратных метров.

— Заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку; привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие; обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления: отремонтировали служебные помещения, — заявили в комплексе.

При этом ремонт производили лишь с частичным закрытием объектов для горожан.

Так, с начала текущего года обновили подземные переходы на Балаклавском проспекте, 106-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), в Каширском проезде, 5-м Донском проезде, в Зеленограде возле корпуса № 1462, на Пролетарском и Ленинском проспектах и Новочеремушкинской улице.

— Всего до конца года отремонтируем 14 подземных пешеходных переходов столицы, — говорится в сообщении.

На днях заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что почти 73 километра дорог построили в столице в 2021 году.

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