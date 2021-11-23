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Выставка «Гранд Текстиль» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Гранд Текстиль» пройдет в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тишинская площадь, 1с1 Карта всех событий

Выставка «Гранд Текстиль» с 25 по 28 ноября приглашает жителей и гостей столицы в ТЦ «Тишинка». Посетители смогут оценить все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, народные и театральные костюмы, кружево, куклы, ткани и аксессуары для рукоделия.

Тематики выставки: «Ткачество», «Винтаж», «Текстиль для дома», «Батик», «Войлок», «Лоскутное шитье», «Аксессуары», «Вышивка», «Дизайнерская одежда», «Куклы», «Игрушки», «Подарки».

Большой раздел выставки посвящен винтажным нарядам. Антикварные платья из брюссельского кружева, коктейльные расшитые бисером платья 20-х-40-х годов, одежда времен НЭПа и платья New Look соседствуют в экспозиции выставки со старинными крестьянскими рубахами XIX века.

В разделе «Модный сад» дизайнеры устраивают показы своих новых сезонных коллекций.

В рамках выставки проходят увлекательные мастер-классы «Ангел», «Брошки-матрешки», «Приданое для невесты», «Моделирование фасонов из выкройки-основы», «Этюд для зайца», мастер-шоу «Декор новогоднего шара в стиле кимекоми».

Два тематических дня пройдет на выставке — это День Платья, который ждет своих почитателей в пятницу, 26 ноября, и День Куклы, который пройдет 28 ноября.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте выставки.

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