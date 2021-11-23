Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Северо-восток Москвы стал лидером по кадастровому учету по реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Северо-восток Москвы стал лидером по кадастровому учету по реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Норильская улица, 9 Карта всех событий

Столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города больше всего объектов по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 23 ноября.

Так, накануне Росреестр по Москве зарегистрировал две жилые многоэтажки в районах Лосиноостровский и Марфино.

В односекционном доме № 9 на Норильской улице общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров предусмотрено 144 квартиры, из которых 72 — двухкомнатные. Здание оборудовали подземной автостоянкой на 54 машины.

Площадь двухсекционной новостройки на улице Академика Комарова, 11, составила более 8,5 тысячи «квадратов». Здесь расположились 88 квартир, среди которых 32 — трехкомнатные. Во дворе обустроили общественные пространства, детские и спортивные площадки.

В обоих жилых домах первый этаж сделали техническим и коммерческим, то есть оснастили помещения для магазинов, офисов, колясочных, комнат консьержа и других нужд.

— Первая новостройка по реновации в Марфине расширила кадастровую карту программы: в девяти из 17 районов уже учтены реновационные дома. На данном этапе Северо-Восточный округ занимает первое место — как по количеству жилых объектов, так и по их общей площади. Дом на Норильской улице стал третьим в Лосиноостровском районе. Больше всего домов в округе учтено в Северном районе, их восемь, — заявил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Накануне в пресс-службе ведомства по городу рассказали, что два дома по программе реновации в районе Кузьминки поставлены на кадастровый учет.

Читайте также:
Росреестр Жилье Строительство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте