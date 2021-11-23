Северо-восток Москвы стал лидером по кадастровому учету по реновации

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Россия, Москва, Норильская улица, 9 Карта всех событий

Столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города больше всего объектов по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 23 ноября.

Так, накануне Росреестр по Москве зарегистрировал две жилые многоэтажки в районах Лосиноостровский и Марфино.

В односекционном доме № 9 на Норильской улице общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров предусмотрено 144 квартиры, из которых 72 — двухкомнатные. Здание оборудовали подземной автостоянкой на 54 машины.

Площадь двухсекционной новостройки на улице Академика Комарова, 11, составила более 8,5 тысячи «квадратов». Здесь расположились 88 квартир, среди которых 32 — трехкомнатные. Во дворе обустроили общественные пространства, детские и спортивные площадки.

В обоих жилых домах первый этаж сделали техническим и коммерческим, то есть оснастили помещения для магазинов, офисов, колясочных, комнат консьержа и других нужд.

— Первая новостройка по реновации в Марфине расширила кадастровую карту программы: в девяти из 17 районов уже учтены реновационные дома. На данном этапе Северо-Восточный округ занимает первое место — как по количеству жилых объектов, так и по их общей площади. Дом на Норильской улице стал третьим в Лосиноостровском районе. Больше всего домов в округе учтено в Северном районе, их восемь, — заявил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Накануне в пресс-службе ведомства по городу рассказали, что два дома по программе реновации в районе Кузьминки поставлены на кадастровый учет.