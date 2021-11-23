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Сергей Собянин одобрил пилотный проект обучения для горожан с инвалидностью

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин одобрил пилотный проект обучения для горожан с инвалидностью
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Столичное правительство решило реализовать пилотную версию программы профессионального обучения и дополнительного образования для москвичей с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Главная задача проекта — адаптировать людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к требованиям современных работодателей, а также увеличить их конкурентоспособность на трудовом рынке и помочь в поиске работы.

Принять участие в программе смогут неработающие москвичи, которые причислены к категории инвалидов и не зарегистрированы как безработные. Для этого горожанам нужно будет обратиться в столичные центры занятости с соответствующим запросом. Это можно будет сделать в дистанционном и живом форматах.

Для участников проекта предусмотрены очная и вечерняя формы обучения. На основе личных потребностей и с учетом возможностей здоровья москвичи самостоятельно выберут для себя наиболее удобный и эффективный вариант занятий. Для этого специалисты проведут консультацию по профориентации.

После прохождения обучения участники получат документы о полученном образовании или освоенной квалификации.

— В течение всего времени обучения участники программы будут получать стипендию в размере 12 792 рубля в месяц, — пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях Сергей Собянин постановил выделить субсидии для покупки автомобилей такси, которые будут предназначаться для перевозок инвалидов-колясочников в столице.

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