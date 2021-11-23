Власти Москвы выделили более 800 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей на такси
Московские власти выделили 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат врачей на такси. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.
Уточняется, что начиная с мая 2020 года за счет бюджета столицы была организована бесплатная перевозка врачей на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. Перевозка была организована в рамках борьбы с распространением COVID-19.
За прошедшие полтора года ежедневно в среднем задействуется 500 автомобилей, услугами которых пользуются сотрудники более 100 московских поликлиник и больниц, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
До этого Сергей Собянин подписал указ, согласно которому почти 60 миллионов рублей из московского бюджета направят на создание обучающей платформы для водителей такси. В разделах сервиса будут предусмотрены учебные материалы и проверочные задания. Экспертам востребованных профильных вузов поручили разработать такую цифровую платформу. Она будет включать в себя четыре блока.