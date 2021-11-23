Власти Москвы выделили более 800 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей на такси

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Московские власти выделили 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат врачей на такси. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Уточняется, что начиная с мая 2020 года за счет бюджета столицы была организована бесплатная перевозка врачей на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. Перевозка была организована в рамках борьбы с распространением COVID-19.

За прошедшие полтора года ежедневно в среднем задействуется 500 автомобилей, услугами которых пользуются сотрудники более 100 московских поликлиник и больниц, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин подписал указ, согласно которому почти 60 миллионов рублей из московского бюджета направят на создание обучающей платформы для водителей такси. В разделах сервиса будут предусмотрены учебные материалы и проверочные задания. Экспертам востребованных профильных вузов поручили разработать такую цифровую платформу. Она будет включать в себя четыре блока.