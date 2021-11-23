Песков отреагировал на сообщения о поставках оружия из стран НАТО на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Возможность отправки США и другими странами НАТО вооружения и военных советников на Украину уже имеет место. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 23 ноября.

— Отправка на Украину военных советников и вооружения... это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО, — рассказал представитель Кремля.

Поводом для его высказывания стали публикации в СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину оружия и советников. Подобное ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения, подчеркнул пресс-секретарь.

Новые санкции, которые Вашингтон намерен ввести за строительство газопровода «Северный поток — 2», незаконны, уточнил он. Москва относится к этому негативно, приводят слова Пескова «Известия».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.