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В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз

Иван Юминов

Политика
В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз
Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз. Об этом сообщили в пресс-службе фракции во вторник, 23 ноября.

— Проблема стоит очень остро, к сожалению, дети и подростки получают травмы. Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать, — рассказал депутат Сергей Неверов.

В случае принятия законопроекта штраф будет увеличен со 100 до 4000 рублей. Правительство России дало положительный отзыв на инициативу, уточнил он.

Инициатор законопроекта, парламентарий Анатолий Выборный подчеркнул, что нынешний штраф никого не пугает, а значит, мера не работает. По данным МВД, ежегодно в России пресекается около тысячи таких правонарушений, добавил он.

Зацеперов, по его словам, можно привлечь и к уголовной ответственности, но такое случается редко. Наказание в рамках КоАП будет проще применять к нарушителям в аналогичных ситуациях, приводит слова Выборного сайт «Единой России».

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