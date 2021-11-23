Названы самые популярные породы собак среди москвичей

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Йоркширский терьер, чихуахуа и немецкий шпиц вновь стали самыми востребованными породами собак среди жителей столицы. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что указанные породы питомцев на протяжении 12 лет сохраняют лидерские позиции по популярности по сравнению с остальными животными.

— Эти породы — чихуахуа, немецкий шпиц и йоркширский терьер, — сменяя друг друга, с 2009 года составляют топ-3 популярных среди москвичей, — заявил Голубев.

Специалист добавил, что в десятку любимых горожанами пород регулярно входят такса и джек-рассел-терьер. Примечательно, что в последнее время жители столицы чаще обращают внимание на пуделей, вельш-корги-пемброков и овчарок, пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что москвичи обращаются в приюты для животных за черными кошками в три раза реже, чем за питомцами других окрасок. В ведомстве уточнили, что соответствующий анализ провели сотрудники зооприютов «Зеленоград» и «Зоорассвет».

Специалисты предположили, что причина непопулярности черных кошек заключается в суеверии. На подсознательном уровне обратившиеся в приют люди воспринимают такого питомца как более опасного.