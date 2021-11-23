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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета России до 2024 года

Иван Юминов

Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета России до 2024 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков во вторник, 23 ноября.

— Ко второму чтению по инициативе «Единой России» дополнительно изыскано 107 миллиардов рублей, которые будут направлены на поддержку семей с инвалидами, приобретение жилья для инвалидов. Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство — по 20 миллиардов рублей ежегодно, — рассказал парламентарий.

При этом были поддержаны поправки президента России Владимира Путина о повышении прожиточного минимума и МРОТ. Госдума одобрила и поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда — в 2023 году, а также 815,4 миллиарда — в 2024 году.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что регионам будет выделена беспрецедентная поддержка. Она составит 3 триллиона 228 миллиардов рублей, добавил депутат.

Расходы федерального бюджета на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году — 989,5 миллиарда, в 2024 году — около 1,007 триллиона рублей. Кроме того, расходы бюджета на «Социальную поддержку граждан» в 2022 году достигнут 2,217 триллиона рублей, в 2023 году — 2,416 триллиона, в 2024 году — 2,583 триллиона, отмечает РИА Новости.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

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