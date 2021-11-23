В Петербурге разрабатывают новое мобильное приложение для водителей

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Цифровой помощник для управления общественным транспортом в ближайшее время появится в Санкт-Петербурге у каждого водителя автобуса, троллейбуса или трамвая. Об этом заявил вице-губернатор Станислав Казарин.

Функции нового цифрового помощника будут гораздо шире, чем у обычного навигатора. Он будет просчитывать риски попадания в дорожно-транспортные происшествия, контролировать «слепые зоны», дорожные знаки, оповещать водителей в случае непреднамеренного съезда с полосы движения и так далее.

— Очевидно, что данные функции уходят далеко за пределы возможности обычного навигатора, — отметил Станислав Казарин.

Он также добавил, что в ходе транспортной реформы, намеченной на 2022 год, все автобусы, троллейбусы и трамваи города будут оборудованы системой безналичной оплаты проезда, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что бесплатный проезд для детей до 16 лет может появиться в России.Разработку данного законопроекта инициирует комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.