Столичные коммунальные службы получили паспорта о готовности к зимнему сезону

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Все коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта о полной готовности к зимнему периоду. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 23 ноября.

— По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса — ПАО «Мосэнерго», ПАО «Россети Московский регион» и АО «ОЭК». Паспорта готовности также выданы ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз», — отметил он.

Заммэра добавил, что специалисты и оборудование всех направлений коммунального обслуживания города полностью готово к предстоящей зиме. Столичные службы будут обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение и бесперебойную подачу ресурсов.

— Городские службы провели комплекс гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети. Все системы и оборудование тщательно проверяли и тестировали, чтобы обеспечить их бесперебойную работу, — заявил Петр Бирюков.

По его словам, сейчас в столице наблюдается резерв мощности по теплу в 48 процентов, газоснабжению — 23 процента, водоснабжению — 53 процента, электросетям — 19 процентов и водоотведению — 41 процент. Такие показатели обеспечат Москву всеми необходимыми коммунальными услугами в зимний период. заключил заместитель мэра столицы.

На днях Петр Бирюков рассказал, что столичный парк коммунальной техники полностью подготовлен к зимнему сезону.