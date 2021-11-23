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Специалисты прокомментировали одобрение вакцины «Спутник Лайт» в Сан-Марино

Ирина Игнатенко

Общество
Специалисты прокомментировали одобрение вакцины «Спутник Лайт» в Сан-Марино
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты прокомментировали сообщение о том, что в Сан-Марино одобрили российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что это разумное решение, ведь данная однокомпонентная вакцина отлично подходит для ревакцинации или вакцинации после болезни. «Спутник Лайт» действует без побочных эффектов.

Врач-инфекционист профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев также отметил, что положительно оценивает подобные сообщения от зарубежных стран.

— Безусловно, положительно. Вообще сейчас очень много говорят о взаимозаменяемости вакцин. И мало того, даже разные вакцины вроде как усиливают друг друга. Весьма приятное известие, — отметил он в комментарии RT.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В РФПИ добавили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».

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