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Долина решилась на смелый эксперимент с имиджем

Дарья Чентаева

Общество
Долина решилась на смелый эксперимент с имиджем
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Российская певица Лариса Долина не боится экспериментировать с внешностью и регулярно поражает поклонников смелыми образами. Недавно артистка выложила на своей странице в Instagram фото, которое удивило пользователей сети.

На фотографии знаменитость позирует в длинном дизайнерском платье зеленого цвета. Акцент сделан на обнаженных руках певицы, которые покрыты яркими татуировками. Дополняет образ дерзкая короткая стрижка с новым цветом волос насыщенного шоколадного оттенка.

По словам Долиной, она часто практикует нестандартный подход как в творчестве, так и вопросах красоты.

— В продолжении темы экспериментов: я уже делилась с вами мыслями о том, что никогда их не боялась и что эти эксперименты происходят в моей жизни не только в музыке, но я и с внешностью своей экспериментирую и со стилями в одежде. Скажу честно, положа руку на сердце — и в той, и в этой области далеко не всегда все было в десятку, но кто не рискует, тот на пьет шампанское! — поделилась с поклонниками знаменитость.

Певица осталась довольна своим новым образом. Она призналась, что решилась положиться на профессионалов, которые смогли посмотреть на нее с другой стороны.

Артистка порекомендовала своим фанатам следовать ее примеру и не бояться экспериментировать с внешностью.

Ранее Лариса Долина рассказала о своем отношении к замужеству и новой влюбленности. Исполнительница состояла в официальном браке трижды, все ее супруги были музыкантами.

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