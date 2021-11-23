Эксперт объяснил, почему нельзя штрафовать начальников за звонки в нерабочее время

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В Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. За подобное беспокойство начальство будут штрафовать. В России применять такую же меру не стоит, ведь она нарушает принцип современного демократического общества, ограничивает возможности работодателя и снижает эффективность команды. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий методолог, руководитель дирекции сервисов на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров.

Коронавирусная инфекция, по его словам, внесла много нового в культуру рабочих взаимоотношений, большое количество бизнесов частично или полностью перешло в онлайн. В строго регламентированных компаниях с установленным рабочим временем и обязательной явкой «португальский метод» был бы вполне естественным. Но когда речь идет об аджайл-командах и свободном графике — нет.

— На мой взгляд, введенный в Португалии закон существенно ограничивает возможности работодателя. При свободном графике и удаленной работе подобная коммуникация в нерабочее время является абсолютно нормальной практикой и, напротив, обеспечивает повышение эффективности работы команды в удобном для нее ритме. Коммуникация, в том числе по рабочим вопросам, является прежде всего частью корпоративной культуры и принятых обычаев делового оборота. Такой закон нарушает принцип laissez faire (экономического невмешательства государства) — один из фундаментальных для современного демократического общества, — сказал эксперт.

Более правильный подход — регулировать подобные вопросы корпоративной культуры с помощью открытых, публичных и широко доступных локальных нормативных актов, например, этического кодекса, которые широко распространен в наиболее социально ответственных компаниях по всему миру. Таким образом, сотрудники могут самостоятельно сделать выбор в процессе трудоустройства, подчеркнул Комиссаров.

В Российском трудовом законодательстве есть Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), напомнил эксперт. Этот документ призван регулировать подобные вопросы способом, наиболее подходящим для каждого предприятия.