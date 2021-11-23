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Хуснуллин высказался о темпах строительства автотрассы М-12

Иван Юминов

Экономика
Хуснуллин высказался о темпах строительства автотрассы М-12
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Строительство трассы М-12 из Москвы в Казань идет по графику, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник, 23 ноября.

— Провел совещание по строительству дороги Москва — Казань. Несмотря на коронавирус и все сложности, вызванные им — стройка идет по графику, — рассказал представитель правительства.

Строителям, как уточнил он, вскоре предстоит надвинуть около 70 метров первой опоры моста через Волгу весом 560 тонн. Всего на строительстве задействовано более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники, отметил Хуснуллин в Instagram.

2 ноября сообщалось, что не менее 63 миллиардов рублей выделят из бюджета Московской области на 2022 год на строительство и ремонт дорог. В частности, в регионе сдадут первые участки трассы М-12, которая пройдет через шесть городских округов Подмосковья, и завершат первый этап северного обхода Лобни.

Всего до 2024 года в регионе намерены построить около 60 новых дорожных объектов. Также запланированы масштабные работы по ремонту дорог.

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