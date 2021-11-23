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Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой стал для него кошмаром

Дарья Чентаева

Общество
Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой стал для него кошмаром
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о своих переживаниях из-за развода с исполнительницей Аллой Пугачевой, который состоялся в ноябре 2005 года.

Пара на протяжении многих лет была самой яркой в российском шоу-бизнесе. Музыкант вспомнил, как остался в одиночестве в новогоднюю ночь после расставания с супругой.

— Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: «Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак», потому что на душе была просто выжженная земля. Для меня это был шок, стресс, кошмар, — сказал певец.

Исполнитель добавил, что в этот непростой момент его голову посещали «дурные мысли». Из этого состояния он выбрался благодаря звонку подруги, которая пригласила его выступить перед гостями за «астрономически-космическую сумму». По словам Киркорова, он до сих пор благодарен за тот вечер, передает OK! Magazine.

Ранее певица Маша Распутина рассказала о причинах ссоры с Филиппом Киркоровым.

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