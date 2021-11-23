Установлена личность водителя, совершившего наезд на пешехода в Москве
19 ноября в Москве на Лобненской улице водитель совершила наезд на пешехода. Отмечается, что водитель автомобиля «Лексус» совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после — скрылась с места происшествия.
Сообщается, что пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Сотрудники полиции установили личность водителя. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статьей 12.27 части 2 КоАП РФ.
Статистика ГИБДД
По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.
При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.