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Установлена личность водителя, совершившего наезд на пешехода в Москве

Виктория Храменкова

Происшествия
Установлена личность водителя, совершившего наезд на пешехода в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

19 ноября в Москве на Лобненской улице водитель совершила наезд на пешехода. Отмечается, что водитель автомобиля «Лексус» совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после — скрылась с места происшествия.

Сообщается, что пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудники полиции установили личность водителя. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статьей 12.27 части 2 КоАП РФ.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.

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