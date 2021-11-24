«Шокирующий дисбаланс»: в ВОЗ рассказали о мировой ситуации с вакцинацией

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сегодняшняя ситуация с распределением вакцин от COVID-19 в мире является «шокирующим дисбалансом».

Он подчеркнул, что всего в мире было применено более 7,3 миллиарда доз вакцины. Однако порядка 70 процентов ушло в десять стран.

— На настоящий момент полностью вакцинированы почти 40 процентов жителей планеты, но в Африке — только 6 процентов, — сказал глава, выступая во вторник на семинаре Сообщества развития Юга Африки, передает пресс-служба ВОЗ.

Неравенство также наблюдется в доступе к тестам на коронавирус и средствам его лечения. При этом Гебрейесус считает, что неравенство в будущем сохранится и в доступе к новым средствам борьбы с пандемией, проходящим сейчас испытания. Это связано с тем, что поставки будут ограниченными, а сами эти средства — дорогостоящими, передает ТАСС.

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19 ноября основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев поделился мнением, что если в России появятся иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, то они будут использоваться только в частной медицине. Кроме этого, их высокая стоимость может сократить круг тех, кто сможет их себе позволить.