Поклонники не узнали изменившегося актера сериала «Интерны»

Кадр из сериала «Интерны»

22 ноября звезда сериала «Интерны» Александр Ильин отметил свой 38-й день рождения. В Instagram коллега по съемкам Кристина Асмус поздравила интерна Лобанова. Актриса выложила совместное фото с актерами сериала — самим Ильиным, Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

— Золотой состав! Жаль, неполный…, — подписала Асмус.

Однако поклонники не сразу признали Ильина в бородатом мужчине слева. Его выдала лишь задорная улыбка, как и всегда.

— Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимчика всех фанатов «Интернов», одного из моих любимых актеров с сумасшедшей «собачьей» органикой, фронтмена группы «План Ломоносова», прекрасного друга, мужа и дважды отца, — продолжила Кристина в своей публикации.

Отмечается, что актеры долгое время работали вместе. За это время они смогли хорошо подружиться. Даже после окончания съемок сериала они продолжают общаться.

В середине ноября «Вечерняя Москва» писала, что пресса заподозрила Асмус в любовных отношениях с актером Романом Евдокимовым, который на шесть лет младше ее. По мнению журналистов, пара встречается около года.