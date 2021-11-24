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Поклонники не узнали изменившегося актера сериала «Интерны»

Виктория Храменкова

Общество
Поклонники не узнали изменившегося актера сериала «Интерны»
Кадр из сериала «Интерны»

22 ноября звезда сериала «Интерны» Александр Ильин отметил свой 38-й день рождения. В Instagram коллега по съемкам Кристина Асмус поздравила интерна Лобанова. Актриса выложила совместное фото с актерами сериала — самим Ильиным, Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

— Золотой состав! Жаль, неполный…, — подписала Асмус.

Однако поклонники не сразу признали Ильина в бородатом мужчине слева. Его выдала лишь задорная улыбка, как и всегда.

— Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимчика всех фанатов «Интернов», одного из моих любимых актеров с сумасшедшей «собачьей» органикой, фронтмена группы «План Ломоносова», прекрасного друга, мужа и дважды отца, — продолжила Кристина в своей публикации.

Отмечается, что актеры долгое время работали вместе. За это время они смогли хорошо подружиться. Даже после окончания съемок сериала они продолжают общаться.

В середине ноября «Вечерняя Москва» писала, что пресса заподозрила Асмус в любовных отношениях с актером Романом Евдокимовым, который на шесть лет младше ее. По мнению журналистов, пара встречается около года.

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