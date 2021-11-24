В Госдуме назвали лучший способ поздравить с Днем матери

Фото: pexels.com/Gustavo Fring

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2021 году праздник выпадает на 28-е число. В этот день россиянам стоит обязательно сказать мамам слова любви и благодарности. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

— Для мамы самое главное, чтобы дома все было хорошо. Поэтому в первую очередь нужно подарить добрую атмосферу, послушание и любовь. Если говорить о материальном, то многое, конечно, зависит от возраста ребенка. Если это маленький ребенок — можно сделать что-то своими руками. Какую-то открытку, поделку. Для любой мамы это будет самый прекрасный подарок, который она будет хранить всю жизнь. Это приятные крупицы любви, семейного счастья, — сказала собеседница «ВМ».

Для взрослых, добавила Ольга Леткова, выбор подарка, естественно, более широкий и зависит от предпочтений каждой женщины и финансовых возможностей дарителя. Но, как подчеркнула эксперт, материальный подарок — это лишь форма выражения нашей признательности. Поэтому самое важное в День матери — искренне поблагодарить родительницу и сказать слова любви.