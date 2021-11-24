Заммэра Москвы Наталья Сергунина назвала дату открытия катка на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ откроется самый большой каток столицы. Отмечается, что в этот день для посетителей запланированы театральные постановки, выступления, а также диджей-сеты. Программа начнется в 17:00.

В этом году темой сезона станет — «Сказочная зима». Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.

— Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров, — рассказала рассказала заммэра Наталья Сергунина, передает официальный сайт мэра Москвы.

С понедельника по пятницу каток можно будет посетить с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Для гостей подготовлены раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Три основных павильона проката, детский и экспресс-павильон для гостей со своими коньками — также находятся на территории катка.

Каждую неделю планируется проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Также возобновятся экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре.

Приобрести билеты можно будет онлайн на официальном сайте выставки. При покупке понадобится заранее выбрать определенное время и павильон для входа. Это позволит распределить поток посетителей пунктов проката и ледовой площадки.

В сообщении также говорится о том, что в день открытия сезона стартует проект «Вдохновение» — «Вдохновение. Зима». Он посвящен теме семьи и дружбы народов и объединяет театральные коллективы регионов России и других стран СНГ. Вход на большинство событий фестиваля бесплатный, по предварительной регистрации и QR-коду.