«Пугающие перемены»: фотография советского солдата до и после войны потрясла американцев

В американской социальной сети Reddit пользователь опубликовал две фотографии советского художника, участника Великой отечественной войны Евгения Кобытева до начала боевых и после. Комментаторов поразили перемены, произошедшие с мужчиной всего за четыре года.

— Война меняет тебя, — подписал пользователь публикацию.

Комментаторы обратили внимание на резкие перемены в облике художника: глубокие морщины, осунувшееся лицо, тревожный взгляд.

«Это называется взглядом на тысячу ярдов»; «С 19 до 45 всего за четыре года»; «Это просто чертовски грустно»; «Эти холодные убийственные глаза» — прокомментировали пользователи Reddit изменившуюся внешность Кобытева.

Кроме того, пользователи стали делиться друг с другом историями о своих родственниках, участвовавших во Второй мировой и других войнах. По их словам, прошедшие ужасы войны не любят рассказывать об этом.

«Ни один из моих дедушек не стал бы об этом говорить»; «Мой дедушка был военнопленным во Франции много лет и ни слова не сказал о Второй мировой войне», — рассказали комментаторы.

Евгений Кобытев родился в 1910 году. После окончания института он добровольцем отправился на фронт. Он попал в концлагерь «Хорольская яма», откуда смог сбежать только в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене. На протяжении всего времени художник делал зарисовки происходящих событий и людей. По окончании войны был награжден орденом Красной Звезды за боевые заслуги.

До этого сообщалось, что в центре «Мои документы» начала работу онлайн-выставка «80 лет битве за Москву» в рамках проекта «Москва — с заботой об истории». Экспозиция рассказывает об одном из самых важных сражений в истории Великой Отечественной войны — обороне Москвы, которая длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.