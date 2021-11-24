Жители Санкт-Петербурга сыграли более 36 тысяч свадеб в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Количество браков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге с января по сентябрь 2021 года, составило 36 763. Об этом изданию «Невские новости» сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Итоговое количество браков за год возрастет с учетом последних месяцев. Так, на даты с 15 ноября по 31 декабря петербуржцы подали 6 977 заявлений о регистрации. Таким образом, количество сыгранных свадеб в 2021 году может превысить 40 000.

В прошлом году в Петербурге было сыграно 40 704 свадеб, голом ранее было зарегистрировано 49 380 браков.

Количество разводов среди жителей Петербурга сократилось. С января по сентябрь 2021 года их количество составило 19 381 (в 2020 году — 22 504, а в 2019 — 27 101).

Ранее сообщалось, что на количество желающих заключить брак в Петербурге не повлияли новые антикоронавирусные ограничения, введенные 15 ноября, согласно которым на церемонию допускают только тех граждан, сделавших прививку. Для прохода на церемонию бракосочетания нужно показать код о сделанной прививке от коронавируса или справку о перенесенном заболевании.