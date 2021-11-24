Эксперт назвал причину резкой разрядки смартфона на морозе

Фото: Pixabay

Мгновенная потеря заряда батареи смартфона при низких температурах говорит о проблемах с аккумулятором. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

По словам специалиста, такая проблема характерна для гаджетов, которые уже какое-то время находятся в эксплуатации.

— Как правило, это не происходит с новыми телефонами. С этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объема использования, прослужили от полугода до трех лет, — рассказал эксперт.

Он отметил, что причиной быстрой потери заряда на морозе являются проблемы с аккумуляторной батареей.

Установка нового аккумулятора может помочь решить проблему, заметил собеседник «ВМ».

— Замена батареи на новую решит ситуацию, но не на сто процентов, она не будет работать, как родная. Но, конечно, если такая ситуация происходит, лучше поменять аккумулятор и посмотреть, изменится ли что-нибудь, — рекомендовал Кусков.

При отсутствии изменений стоит задуматься о смене телефона, заключил собеседник «ВМ».