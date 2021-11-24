Музей Победы расскажет о композиторе Марке Фрадкине

Фото: Агентство Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 28 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на радиопередачи из цикла «Незабытая музыка». Они познакомят посетителей с творчеством композитора Марка Фрадкина и историей создания песни «Журавли».

Гости музея узнают о судьбе композитора Марка Фрадкина. Во время войны музыкант был назначен дирижером ансамбля Киевского военного округа. Его первая песня, написанная на военную тематику, называлась «Песня о Днепре» и была создана в ноябре 1941 года на стихи Евгения Долматовского.

Вторая лекция, которая пройдет в этот день, познакомит слушателей с историей создания песни «Журавли». В 1965 году Марк Бернес прочитал стихотворение Расула Гамзатова о погибших на войне джигитах, позвонил поэту-переводчику Науму Гребневу и сказал, что хочет сделать песню. Текст был переработан. Спустя два месяца Ян Френкель сочинил музыку. «Журавли» стали музыкальным символом памяти погибших во время войны солдат.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, 28 ноября в музее пройдет празднование Дня матери.

Акция «Пламя материнского сердца» откроет воскресную программу. Каждый сможет зажечь свечи у скульптурной композиции в Зале Памяти и Скорби и вспомнить трагическую судьбу женщин-матерей, отправляющих своих сыновей на фронт. Горящие свечи станут символом пылающего материнского сердца — неугасающего огня любви и нежности.