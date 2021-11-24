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Вечер памяти режиссера-мультипликатора Назарова пройдет в «Художественном»

Ольга Маркова

Развлечения
Вечер памяти режиссера-мультипликатора Назарова пройдет в «Художественном»
Кадр из м/ф «Жил-был пес», 1982 год, режиссер Эдуард Назаров
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Кинотеатр «Художественный» 29 ноября приглашает жителей и гостей столицы на вечер памяти, приуроченный к 80-летию со дня рождения режиссера-мультипликатора Эдуарда Назарова.

Мастер известен не только как автор замечательных мультфильмов. Именно Назаров придумал образ Винни Пуха для Федора Хитрука, с которым долго сотрудничал как художник-постановщик, работал с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки» и делал анимационные вставки для кино.

Зрители увидят мультфильм «Жил-был пес» с волком, озвученным Арменом Джигарханяном, и крылатой фразой «щас спою» и добрый анимационный роуд-муви «Путешествие муравья» о помощи ближнему по сказке Виталия Бианки.

Выступления коллег, друзей и учеников Назарова — Юрия Норштейна, Игоря Ковалева, Ивана Максимова, Михаила Алдашина — и эксклюзивные видеоприветствия от Андрея Хржановского, Александра Петрова, Игоря Олейникова и Константина Бронзита дополнят вечер воспоминаний.

Мультфильмы будут показаны с пленки из архива «Москино».

Участие в мероприятии по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

До 28 ноября в городе проходит Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов, являющийся преемником форума «Белые Столбы». Основная программа представлена в кинотеатре Госфильмофонда «Иллюзион». Также показы пройдут в кинотеатрах «Художественный» и «Москино Космос».

Гостей фестиваля ждет не только разнообразная афиша, но и публичная программа с лекциями и дискуссиями. Состоятся специальный показ памяти Кирилла Разлогова, а также презентация посвященного киноавангардисту Дзиге Вертову первого номера международного научного журнала «Кинема». Зрители смогут посмотреть лучшие отреставрированные картины, вышедшие в повторный прокат в текущем году.

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