Митрополит Иларион представил первую в России аудиобиблию

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В России выпустили первую аудиобиблию, где текст священной книги прочитан по ролям. Проект представил митрополит Волоколамский Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Презентацию аудиопроекта «Читаем Библию вместе» приурочили к 75-летию Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Аудиобиблия на русском языке существовала и ранее, однако именно в этом проекте ее прочитали по ролям, используя музыкальное сопровождение.

— Текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста. Часть музыки была написана специально для этого проекта, — приводит слова митрополита Илариона ФАН.

Архиерей принимал личное участие в создании проекта. Он следил за правильной постановкой ударения в словах, помогал в отборе актеров и работал со звукорежиссерами.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

Церемония награждения состоялась 20 ноября. Лидер государства добавил, что ему крайне приятно отметить заслуги Кирилла в день его 75-летия.