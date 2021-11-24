Московская область может стать центром развития кулачного боя

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Московская область способна стать одним из лидеров по развитию кулачного боя. Такое мнение высказал заместитель руководителя Федерации бокса Подмосковья, директор Спортивной школы олимпийского резерва области Сергей Введенский.

Он отметил, что в регионе тренируется большое количество бойцов, здесь создана серьезная школа.

— Для кулачного боя главной школой все равно будет бокс, а подмосковная школа бокса — одна из лучших в России. И у нас очень много талантливых, перспективных спортсменов. Так что, я думаю, Подмосковье будет одним из самых лучших на этой арене, — заявил Введенский в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что подмосковные спортсмены уже сейчас показывают отличные результаты в кулачных боях. Так, воспитанник Балашихинского отделения Спортшколы олимпийского резерва Эмиль Новрузов уже не раз демонстрировал свое мастерство в кулачных боях.

Ранее Министерство спорта России зарегистрировало кулачные бои в качестве спортивной дисциплины.

До этого были названы самые популярные у жителей Подмосковья виды спорта.