Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московская область может стать центром развития кулачного боя

Ирина Игнатенко

Спорт
Московская область может стать центром развития кулачного боя
Фото: pixabay.com

Московская область способна стать одним из лидеров по развитию кулачного боя. Такое мнение высказал заместитель руководителя Федерации бокса Подмосковья, директор Спортивной школы олимпийского резерва области Сергей Введенский.

Он отметил, что в регионе тренируется большое количество бойцов, здесь создана серьезная школа.

— Для кулачного боя главной школой все равно будет бокс, а подмосковная школа бокса — одна из лучших в России. И у нас очень много талантливых, перспективных спортсменов. Так что, я думаю, Подмосковье будет одним из самых лучших на этой арене, — заявил Введенский в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что подмосковные спортсмены уже сейчас показывают отличные результаты в кулачных боях. Так, воспитанник Балашихинского отделения Спортшколы олимпийского резерва Эмиль Новрузов уже не раз демонстрировал свое мастерство в кулачных боях.

Ранее Министерство спорта России зарегистрировало кулачные бои в качестве спортивной дисциплины.

До этого были названы самые популярные у жителей Подмосковья виды спорта.

Читайте также:
Бокс Подмосковье Спорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте