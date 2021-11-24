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«Колебания происходят постоянно»: повлияет ли на стоимость путевок обвал турецкой лиры

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Колебания происходят постоянно»: повлияет ли на стоимость путевок обвал турецкой лиры
Фото: Pixabay

Резкое изменение курса турецкой лиры не скажется на цене турпакетов в Турцию. В большинстве случаев это не должно повлиять и на стоимость турецких товаров, поставляемых в Россию. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам экономиста Андрея Колганова, стоимость турецких товаров в России может измениться, если курс турецкой лиры продолжит падать.

— Честно говоря, колебания турецкой лиры происходят постоянно. Если есть долговременная тенденция изменения, то это будет сказываться на ценах поставляемых товаров, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что поставки товаров в Россию часто происходят на основе долгосрочных контрактов, поэтому мгновенного влияния на цены ожидать не стоит. Однако в случае разовых закупок, осуществляемых небольшими компаниями, стоимость может снизиться.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин обращает внимание, что стоимость путевок в Турцию не изменится после обвала турецкой лиры.

— Турецкая лира за последние годы обесценилась на 70 процентов, но все цены в авиации и отельном бизнесе в долларах и евро. Они никогда к лире не привязаны, — рассказал собеседник «ВМ».

Даже в сувенирных лавках в Турции все цены взаимосвязаны с долларом и евро, поэтому в этом случае стоимость товаров также не изменится, заключил Горин.

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