АТОР заявила о возвращении пассажиропотока в Турцию к уровню до пандемии COVID-19

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Объем российского туристического потока в Турцию практически вернулся к показателям до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду, 24 ноября.

Она отметила, что в 2021 году курортную страну посетят свыше 5,5 миллиона граждан России.

— Если там только в октябре отдохнули миллион (российских туристов — прим. «ВМ»), до этого — 4,5 миллиона, то я думаю, что Турция почти достигла показателя 2019 года. Пока не достигла, но очень сильно приблизилась, — передает агентство городских новостей «Москва» слова Ломидзе.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне стали чаще делать прививки от COVID-19 за границей из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между РФ и Евросоюзом. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин подчеркнул, что самыми популярными странами для вакцинных туров стали Хорватия и Сербия. Спрос по этим направлением колеблется от 50 до 100 путевок в день, что в десять раз больше, чем на старте программ в середине сентября.