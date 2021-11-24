Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

АТОР заявила о возвращении пассажиропотока в Турцию к уровню до пандемии COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
АТОР заявила о возвращении пассажиропотока в Турцию к уровню до пандемии COVID-19
Фото: Pixabay

Объем российского туристического потока в Турцию практически вернулся к показателям до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду, 24 ноября.

Она отметила, что в 2021 году курортную страну посетят свыше 5,5 миллиона граждан России.

— Если там только в октябре отдохнули миллион (российских туристов — прим. «ВМ»), до этого — 4,5 миллиона, то я думаю, что Турция почти достигла показателя 2019 года. Пока не достигла, но очень сильно приблизилась, — передает агентство городских новостей «Москва» слова Ломидзе.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне стали чаще делать прививки от COVID-19 за границей из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между РФ и Евросоюзом. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин подчеркнул, что самыми популярными странами для вакцинных туров стали Хорватия и Сербия. Спрос по этим направлением колеблется от 50 до 100 путевок в день, что в десять раз больше, чем на старте программ в середине сентября.

Читайте также:
Турция Туризм Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте