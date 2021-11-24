Врачи диагностировали инсульт у продюсера Марка Рудинштейна

Продюсер Марк Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в среду, 24 ноября.
— У Марка Рудинштейна инсульт. Он находится в московской больнице в предкоматозном состоянии, — говорится в сообщении.
Артист не реагирует на внешние раздражители, его подключили к зонду для питания, уточнило издание. Медики продолжают бороться за его жизнь, но состояние Рудинштейна остается тяжелым, отмечает Telegram-канал.
17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.
Врачи скорой помощи оперативно доставили его в клинику, где ему поставили неутешительный диагноз. Медики оценивают состояние Рудинштейна как тяжелое.
Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.
Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий. Последние несколько лет он часто принимал участие в качестве эксперта в популярных телешоу «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир».