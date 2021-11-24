Врачи диагностировали инсульт у продюсера Марка Рудинштейна

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Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий. Последние несколько лет он часто принимал участие в качестве эксперта в популярных телешоу «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир».