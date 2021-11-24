Врач рассказала, как правильно питаться при повышенном холестерине

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Диетолог-консультант Татьяна Букина рассказала, как нужно питаться при повышенном холестерине.

Специалист рекомендует ввести в рацион рыбу, птицу и бобовые. По ее словам, с мяса необходимо удалить жир и кожу перед приготовлением, а порция должна составлять 90–100 граммов в готовом виде. При этом не стоит часто употреблять в пищу свинину и баранину, а мясо стоит отваривать или запекать, даже готовить на пару.

Пациентам с высоким уровнем холестерина нужно есть не более 2–3 яичных желтков в неделю, учитывая их при добавлении в другие блюда. Из молочных продуктов лучше выбирать йогурты, кефир с небольшим процентом жирности.

Обязательно нужно включить в ежедневный рацион фрукты и овощи: витамины и минералы, содержащиеся в них, выводят холестерин.

Что касается напитков, то при повышенном холестерине лучше пить зеленый чай и не злоупотреблять алкоголем, передает издание «Вести Подмосковья».

По словам Татьяны Букиной, полностью стоит убрать из рациона колбасу, сосиски, разные копчености, фастфуд, сало и чипсы. Стоит ограничить употребление сливочного масла, кондитерских изделий.

До этого медики перечислили продукты, снижающие уровень холестерина.