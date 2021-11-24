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Роспотребнадзор опечатал нелегальный мусорный полигон на востоке Москвы

Иван Юминов

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Роспотребнадзор опечатал нелегальный мусорный полигон на востоке Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Салтыковская улица, 8 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал въездные ворота на несанкционированный полигон по хранению твердых бытовых отходов на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 24 ноября.

— В связи с поступившей информацией об организации несанкционированного полигона по хранению твердых бытовых отходов (свалке мусора) ООО «МТА-Логистик» по адресу улица Салтыковская, владение 8, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе Москвы совместно с прокуратурой округа 23 ноября 2021 года проведена проверка, в ходе которой было выявлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления... По результатам проверки специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе проведено опечатывание въездных ворот и бытовок «полигона», — говорится в сообщении.

На площади 4500 квадратных метров осуществлялось хранение смешанных отходов, чья высота достигала трех метров. Организация не обладала необходимой лицензией, а проектная документация на объект отсутствовала, подчеркнули в ведомстве.

Сети водоснабжения и канализации, а также локальные очистные сооружения, как уточняется, не были предусмотрены на свалке. Материалы дела были направлены в Перовский суд Москвы для решения вопроса о приостановке деятельности компании, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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