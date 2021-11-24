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Астрологи опубликовали таро-гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь

Иван Юминов

Общество
Астрологи опубликовали таро-гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь
Фото: Pixabay

Астрологи с помощью карт таро рассказали, чего ждать всем знакам зодиака в декабре.

Для Овнов первый месяц зимы приготовит приступы ревности в отношениях, но на карьере это никак не отразится. Тельцы могут столкнуться с финансовыми проблемами и разногласиями в семье.

Близнецы, как предупреждают эксперты, имеют риск потерять работу и стать жертвами недоброжелателей. Перед Раками жизнь может поставить вопрос о свадьбе, поэтому они потребуют серьезности от партнеров.

Львам судьба готовит повышение на работе, но им не удастся избежать конфликтов со вторыми половинками. На пути Дев лишь положительные события — предложения о сотрудничестве и приятные сюрпризы.

Весам следует прислушиваться к интуиции, что может сулить финансовые прибавления. Скорпионам астрологи пообещали успехи в любых начинаниях.

Отношения с возлюбленными заиграют новыми красками для Стрельцов. При этом Козерогам не стоит стесняться, а, напротив, нужно говорить о своих чувствах и переживаниях.

Водолеи в декабре встретят любовь, которая принесет взаимопонимание и гармонию в жизнь представителей этого знака. Рыбам специалисты посоветовали прислушиваться к советам близких, иначе возможны конфликты со вторыми половинками, отмечает New Inform.

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