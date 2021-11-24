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Путин и Мишель обсудили ситуацию с мигрантами и кризис в Донбассе

Иван Юминов

Политика
Путин и Мишель обсудили ситуацию с мигрантами и кризис в Донбассе
Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель по телефону обсудили миграционный кризис в Белоруссии и ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 24 ноября.

— При обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель, — говорится в сообщении.

При этом российский лидер обратил внимание на применение Польшей водометов, светошумовых гранат и слезоточивого газа против беженцев. Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой для недопущения насилия в отношении людей на границе между странами.

Политики подчеркнули отсутствие альтернатив Минским соглашениям как основы урегулирования в Донбассе. Путин выразил обеспокоенность из-за провокаций Украины, направленных на обострение ситуации на линии соприкосновения, отмечается на сайте Кремля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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