Грызлов обвинил Украину в переходе разумных границ в Донбассе

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Украина перешла все разумные границы, продолжая обстрелы Донбасса. Об этом заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов в среду, 24 ноября.

— Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА. Кроме того, киевская власть продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка, — рассказал дипломат.

Донбасс на заседании, как уточнил он, спросил у ОБСЕ, нарушает ли применение ударных БПЛА договоренности по перемирию. Глава СММ ОБСЕ Халит Чевик подтвердил, что это является нарушением, приводит слова Грызлова РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.