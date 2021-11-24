Умер актер Владимир Кузнецов, сыгравший в «Гардемаринах»

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Во вторник, 23 ноября, скончался российский актер театра и кино Владимир Кузнецов. Об этом сообщили на портале Кино-театр.ру.

Кузнецов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Владимир Кузнецов появился на свет 4 октября 1956 года. Актер окончил ВГИК и работал в театре-студии Алексея Баталова. Через некоторое время Кузнецов перешел в Центр театра и кино, где его руководителем был Никита Михалков, сообщается на сайте Кино-театр.ру.

В общей сложности Кузнецов исполнял роли в 42 кинолентах. Широкую популярность у зрителей актер получил, сыграв эпизодические роли в фильме «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая и мини-сериале под названием «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой.

Также актер играл в таких проектах, как «Мертвые души», «По законам военного времени», «Одиноким предоставляется общежитие» и других. Владимир Кузнецов также выступал перед зрителями на театральной сцене, в частности, служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова с 1973 по 1993 год.