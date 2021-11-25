Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Павильон № 5 «Физика» на ВДНХ украсят историческими люстрами

Евгений Белоусов

Город
Павильон № 5 «Физика» на ВДНХ украсят историческими люстрами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В павильоне № 5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») на ВДНХ появятся 18 исторических люстр. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил начальник управления Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин.

По его словам, работа над воссозданием люстр ведется в рамках реконструкции всего павильона. Изображения люстр были обнаружены реставраторами в ходе изучения ими архивных материалов. Было принято решение воссоздать люстры и украсить ими павильон.

Павильон № 5 «Физика» на ВДНХ украсят историческими люстрами Фото: mos.ru

Люстры воссоздаются с нуля на основании сохранившихся фотографий. Сначала мастера изготавливают модели с деталями из пластилина, воска или гипса, которые устанавливают на каркас.

— После того как будут утверждены модели, приступят к отливке, ковке и вытачиванию металлических деталей и к изготовлению плафонов. После литья элементы обрабатывают, производится их опиловка, шлифовка, полировка (на отдельных частях), — передает слова Васютина официальный сайт мэра Москвы.

После завершения восстановительных работ люстры установят на прежние места, на которых они были в 1954 году.

15 ноября стало известно, что реставрация здания Городской думы 1890–1892 годов завершилась в Москве. Реставрационные работы проводились в рамках подготовки празднования 150-летия основания Исторического музея. В ходе работ были отреставрированы фасад и кровля здания, сами работы проводились на средства целевой субсидии Министерства культуры РФ.

Читайте также:
ВДНХ Москва Реставрация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте