Павильон № 5 «Физика» на ВДНХ украсят историческими люстрами

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В павильоне № 5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») на ВДНХ появятся 18 исторических люстр. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил начальник управления Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин.

По его словам, работа над воссозданием люстр ведется в рамках реконструкции всего павильона. Изображения люстр были обнаружены реставраторами в ходе изучения ими архивных материалов. Было принято решение воссоздать люстры и украсить ими павильон.

Фото: mos.ru

Люстры воссоздаются с нуля на основании сохранившихся фотографий. Сначала мастера изготавливают модели с деталями из пластилина, воска или гипса, которые устанавливают на каркас.

— После того как будут утверждены модели, приступят к отливке, ковке и вытачиванию металлических деталей и к изготовлению плафонов. После литья элементы обрабатывают, производится их опиловка, шлифовка, полировка (на отдельных частях), — передает слова Васютина официальный сайт мэра Москвы.

После завершения восстановительных работ люстры установят на прежние места, на которых они были в 1954 году.

15 ноября стало известно, что реставрация здания Городской думы 1890–1892 годов завершилась в Москве. Реставрационные работы проводились в рамках подготовки празднования 150-летия основания Исторического музея. В ходе работ были отреставрированы фасад и кровля здания, сами работы проводились на средства целевой субсидии Министерства культуры РФ.