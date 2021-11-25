Компания технополиса «Москва» разработала материал для строительства в Арктике

Фото: Минобороны РФ

Компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» был разработан материал для строительства в природных условиях Арктики. Об этом руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил в четверг, 25 ноября.

По его словам, материал называется «гибкий сэндвич» и состоит из из двух тентовых слоев с утеплителем посередине. От прочих подобных сэндвич-панелей материал отличает применение ПВХ-материала, обеспечивающего герметичность и гидроизоляцию, и большие размеры. Одна панель «гибкого сэндвича» может покрыть площадь до 200 квадратных метров.

Отмечается, что новый материал – собственной изобретение столичного производителя, который сейчас завершает получение патента. Строительство с применением «гибкого сэндвича» не только позволяет быстро возводить постройки в суровых природных условиях, но и сокращает финансовые затраты, так как материал примерно на 30 процентов дешевле других панелей.

— В Арктике для проекта по производству сжиженного природного газа из «гибкого сэндвича» строят здание учебного центра, склад и хранилище. Столичная компания технополиса «Москва» уже поставила на Крайний Север 17 тысяч квадратных метров инновационного материала, — передает слова Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что резидент Технополиса «Москва» обеспечил более 50 регионов дезинфекционно-моечным оборудованием в 2021 году. Основными регионами поставки стали Москва, Урал и Западная Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Оборудование также получили медучреждения в Южном федеральном округе, в Поволжье.